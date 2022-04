In Berlin-Lichtenrade ist am Sonntagabend ein Junge mit einem Messer schwer verletzt worden.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, war dem Angriff offenbar ein Streit in einer Gruppe von etwa 15 Jugendlichen vorausgegangen. Das Opfer, ein vermutlich 13-Jähriger, sei so schwer am Oberkörper verletzt worden, dass er notoperiert werden musste.

Der Grund für den Streit und der genaue Tathergang sind noch unklar. Die Polizei ermittelt wegen schwerer Körperverletzung.