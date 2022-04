Mehrere Löscheinsätze in der Nacht - Tote Frau nach Wohnungsbrand in Tempelhof gefunden

So 10.04.22 | 09:23 Uhr

Bei mehreren Bränden in Berlin in der vergangenen Nacht gab es ein Todesopfer und zahlreiche Verletzte. Nach einem Feuer im Wedding mussten mehrere Verletzte in einem BVG-Bus betreut werden. Verletzte gab es zudem bei einem Brand in Friedrichshain.

In der Nacht zum Sonntag hat es in Berlin ungewöhnlich viele Wohnungsbrände gegeben. Mindestens ein Mensch ist dabei ums Leben gekommen. Nach Angaben der Feuerwehr wurde bei einem Feuer in Tempelhof eine Person leblos gefunden. Die Wiederbelebungsversuche blieben erfolglos. Bei weiteren Bränden in Wedding und Friedrichshain gab es zudem mehrere Verletzte. Bereits am Samstag war in Charlottenburg bei einem Brand eine Frau ums Leben gekommen.

Frau stirbt noch am Einsatzort

Am frühen Sonntagmorgen hatte die Feuerwehr bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Friedrich-Wilhelm-Straße in Berlin-Tempelhof eine Frau in einer Wohnung im zweiten Stock des Hauses bereits leblos aufgefunden. Zwar konnte sie zunächst aus dem Gebäude gerettet, aber dann nicht wieder reanimiert werden, teilte die Berliner Feuerwehr mit. Sie starb noch am Einsatzort.



Etwa eine Stunde später rückte die Feuerwehr zu einem Brand in Wedding in die Aroser Allee aus, wo es aus bislang ungeklärter Ursache in einer Wohnung im vierten Geschoss eines Mehrfamiliengebäudes brannte, wie es hieß. Drei Menschen wurden hier bei dem Feuer verletzt und per Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. 13 Mieter mussten das Haus verlassen und wurden in einem Bus der BVG betreut.

Einige Stunden zuvor in der Nacht, am späten Samstagabend, war ein Feuer in einem Wohnhaus in Friedrichshain in der Samariterstraße ausgebrochen. Hierbei wurde ein Bewohner verletzt und kam zur Behandlung in ein Krankenhaus. Auch für diesen Brand ist die Ursache nach Angaben des Feuerwehrsprechers noch ungeklärt.

