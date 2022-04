Nach den Morden im Oberlinhaus - "Es hätte auch mich treffen können"

So 10.04.22 | 08:21 Uhr | Von Tim Jäger

Bild: rbb

Vor knapp einem Jahr brachte eine Pflegehelferin im Babelsberger Oberlinhaus vier schwer mehrfachbehinderte Menschen um - ein Trauma für die Wohngruppe in der diakonischen Einrichtung. Dort ringt man bis heute um Normalität. Von Tim Jäger

Lothar Märzke ist einer der Mobileren in der Wohngruppe des Tusnelda-von-Saldern-Hauses. Gut 1.000 Kilometer fährt er im Jahr mit seinem Rollstuhl durch Potsdam und Umgebung. Andere in der Wohngruppe mitten in Potsdam-Babelsberg sind komplett pflegebedürftig. Sie können nicht reden und sich nicht selbständig bewegen. Lothar Märzkes ermordete Wohngruppen-Nachbarn etwa waren vollkommen hilflos. Nach der Tat hatte er Angst. "Es hätte auch mich treffen können", sagt er heute. Die Täterin? Er habe sie bis zur Tat als eine " liebe, nette Blondine" wahrgenommen, sagt Lothar.

Lothar Märzke | Bild: rbb

Am Abend des 28. April 2021 griff Pflegehelferin Iris R. zu einem Messer und ging durch fünf Zimmer der Wohngruppe. Hinter den geschlossenen Türen der Wohnräume tötete sie vier Bewohner:innen, ein Opfer überlebte schwer verletzt. Das Potsdamer Landgericht verurteilte Iris R. im Dezember zu 15 Jahren Haft und Unterbringung in einer psychiatrischen Klinik. Sie ist nach Ansicht von Gutachterin, Richter und Staatsanwaltschaft wegen einer schweren psychischen Störung vermindert schuldfähig. Die Taten hätten einer Hinrichtung geglichen, sagt die Staatsanwältin in ihrem Plädoyer. In der beliebten und fürsorglichen Pflegehelferin habe eine Art Monster geschlummert.

"Ich hätte schreien können"

Vor Gericht wird auch über die Betreuungsbedingungen in der Wohngruppe gesprochen. Pflegekräfte sagen übereinstimmend aus, dass oft Personalmangel geherrscht habe, dass schwer behinderte Bewohner:innen weinend im Bett lagen, weil niemand Zeit hatte, sie da rauszuholen. Zitat einer Zeugin: "Die, die nicht reden konnten, fielen hinten runter, eigentlich ein Fall für die Polizei." Das Oberlinhaus ist eine diakonische Einrichtung, mit Kirche, Klinik, Werkstätten für behinderte Menschen und mit Wohngruppen. Das Haus muss auch wirtschaftlich arbeiten, sagt Tina Mäueler, Leiterin des Bereichs Wohnen im Oberlinhaus, zu dem das Tusnelda-von-Saldern-Haus gehört. Der Betreuungsschlüssel sei vorgegeben, erklärt sie. Aber der Fachkräftemangel sei allgegenwärtig und Personalausfälle seien bei Krankheit unvermeidlich. Als sie von den Aussagen und Anschuldigungen vor Gericht hörte, erzählt sie heute, habe sie schreien wollen.

Interne Umstrukturierung

Die Leiterin des Tusnelda-von-Saldern-Hauses wurde kurz nach den Morden entlassen. Man habe die Situation intensiv aufgearbeitet, auch mit unabhängiger, externer Hilfe, betont Tina Mäueler. Es habe Umstrukturierungen gegeben und unzählige Gespräche. Es gebe ein Beschwerdemanagement und Mechanismen gegen eine Überlastung der Pflegekräfte. Das Trauma wiege schwer, so Tina Mäueler, aber letztlich habe die Zeit nach den Morden auch enorme Kräfte freigesetzt und zu viel Verbundenheit und Miteinander geführt.

Alltag in der Wohngruppe

Als der Autor dieser Zeilen drei Stunden mitten am Tag in der Wohngruppe verbringt, sieht er einen hellen, offenen Gemeinschaftsbereich, um den sich die Zimmer der 20 Bewohner:innen gruppieren. Sieben Pflegerinnen und Helfer kümmern sich um die Menschen. Eine Pflegerin hat genügend Zeit, um eine Bewohnerin im Rollstuhl zum Rauchen zu begleiten und ihr die Zigarette anzuzünden, draußen auf dem Balkon mit Blick über Babelsberg. Eine Heilerziehungspflegerin macht entspannt eine Bewegungstherapie mit einem Bewohner. In der Küche klappern zwei Hauswirtschaftskräfte schon mit den Tellern für das Mittagessen. Heike Kuhrmann schiebt Jessica Draber in ihrem Rollstuhl durch die Wohn-Etage, versorgt sie mit Erdnussflips und erzählt, dass die vier toten Mitbewohner:innen irgendwie noch immer hier seien. Sie erinnert sich noch besonders an das laute Lachen von Christian S., an seine Fröhlichkeit. Die Arbeitsumstände hier seien wohl auch eine Frage der Wahrnehmung und der persönlichen Erfahrung, sagt die Leiterin der Wohngruppe. Sie habe hier als Leasingkraft gearbeitet und sich dann um eine Stelle beworben. Wenn sie schlechte Erfahrungen gemacht hätte, dann hätte sie die Stelle nicht haben wollen, sagt Heike Kuhrmann.

Stefanie Koller am Sprachcomputer | Bild: rbb

Einsatz von Leasingkräften

Bewohner Lothar Märzke kümmert sich um die Blumen auf seiner Fensterbank und meint, dass die Leasingkräfte, die bei Personalmangel aushelfen müssen, manchmal etwas problematisch seien, aber da würde er dann eben mal ein Auge zudrücken. Seine Mitbewohnerin Stefanie Koller kämpft mit ihrem Sprachcomputer, ihre Therapeutin hilft ihr etwas. Das Gerät ist neu, Stefanie Koller steuert es mit ihren Augen, weil der Rest des Körpers kaum noch funktioniert. Letztlich schallt ein lautes Lachen durch ihr Zimmer. Ihr Sprachcomputer erzählt einen Witz: "Was ist weiß und fliegt über die Wiese? Die Biene Mayo".

