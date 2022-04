Beginn der Osterferien - Fluggesellschaften und ADAC rechnen mit viel Ferienverkehr

Fr 08.04.22 | 06:16 Uhr

Bild: dpa/Monika Skolimowska

Volle Autobahnen in quasi alle Richtungen, lange Warteschlangen am BER: Der Beginn der Osterferien könnte für viele Reisende zur Belastungsprobe werden. Experten raten zu guter Vorbereitung.



Der Bundesverband der Deutschen Fluggesellschaften (BDF) hat Urlaubern zu einer gründlichen Vorbereitung ihrer Reise rund um Ostern geraten. Für die anstehenden Ferien erwarteten die Airlines einen "kräftigen Anstieg der Passagierzahlen an den deutschen Flughäfen", erklärte der Verband am Donnerstag. "Damit der Start in den Urlaub gelingt, bitten wir unsere Fluggäste mitzuhelfen, indem sie gut vorbereitet an den Flughafen kommen." Der BDF empfahl neben Online-Checkins vor allem die gründliche Prüfung aller erforderlichen Corona-Dokumente und regte an, alles vor Ort direkt griffbereit zu haben, ebenso die Pässe. Verzögerungen könnten zudem durch eine gute Vorbereitung des Handgepäcks vermieden werden.

Deutlich mehr Flugreisende - BER warnt vor langen Wartezeiten

Die Osterzeit gehört laut dem Flughafen Berlin Brandenburg BER zu den beliebtesten Urlaubszeiten. "Wir rechnen über die Osterferien mit rund einer Million Fluggäste", erklärte die BER-Geschäftsführerin Aletta von Massenbach. Zu den beliebtesten Zielen zählen demnach die Mittelmeerregion, die Kanarischen Inseln, Skandinavien und europäische Hauptstädte und Metropolen wie Istanbul, London, Madrid, Paris oder Rom. Am BER rechnet man mit deutlich längeren Wartezeiten in den kommenden Tagen. Wie die Flughafengesellschaft FBB am Donnerstag mitteilte, starteten oder landeten im März mit 1,3 Millionen Menschen erstmals wieder mehr als eine Million Reisende am BER. Das waren 350.000 mehr als im Monat zuvor. Gegenüber März 2021 seien die Zahlen um das Sechsfache gestiegen - damals nutzten 220.300 Passagiere den Airport.

ADAC erwartet volle Autobahnen

Familien, die zum Start der Osterferien in Berlin und Brandenburg verreisen wollen, müssen sich am kommenden Wochenende bundesweit auf volle Straßen einstellen. Auf den wichtigsten Reiserouten könne es am Freitag und Samstag zu teilweise starkem Verkehr kommen, teilte der ADAC am Montag mit. Ein Stau-Chaos erwartete der Autoclub demnach nicht. Die meisten Urlauber wollten laut ADAC in die Alpen, in südliche Länder oder an die Küste. Zu den besonders belasteten Strecken zählten die Bundesautobahnen 2 und 9 Richtung Hannover und München sowie der Berliner Ring. In Berlin und Brandenburg ist dieser Freitag der letzte Schultag vor den Osterferien, am 25. April startet die Schule dann wieder. Die Schulen schließen dem ADAC zufolge außer in Berlin und Brandenburg noch in Bayern, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. In Bremen, Niedersachsen und Schleswig-Holstein seien schon Ferien.

dpa/Jens Koehler Reisen ins In- und Ausland - Auf diese konkreten Corona-Regeln sollten sich Oster-Urlauber einstellen Auch im Tourismus entfallen Anfang April die meisten Corona-Schutzmaßnahmen. Trotzdem müssen beim bevorstehenden Osterurlaub einige Dinge beachtet werden. Das gilt besonders für Auslandsreisen - und für zwei Bundesländer. Von Frank Preiss

Beeinträchtigungen im Berliner Stadtverkehr

Bereits am Freitag rechnet die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) mit einem größeren Verkehrsaufkommen auf den Stadtautobahnen und Ausfallstraßen aufgrund einer Fahrrad-Demonstration auf der A100 zwischen Tempelhofer Damm und Dreieck Neukölln, in der Zeit von 16:00 bis 20:00 Uhr.

Weiterhin warnt die VIZ in Richtung Berliner Ring (A10) unter anderem auf folgenden Abschnitten mit Verzögerungen: In Richtung Norden: Auf der A114 laufen noch bis Ende des Jahres Sanierungsarbeiten. In beiden Richtungen steht jeweils nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. Auch auf der A111 wird die Fahrbahn im Bereich Schulzendorfer Straße saniert. Im Zeitraum 11.04.-14.04. steht stadteinwärts nur Fahrstreifen zur Verfügung. Im Anschluss wird vom 19.04.-22.04. in Fahrtrichtung Oranienburg gearbeitet. In Richtung Osten: Die Kreuzung Landsberger Allee/Rhinstraße ist ab Sonntag (10.04.) bis voraussichtlich Donnerstag (14.04) für Fahrbahnsanierungsarbeiten komplett gesperrt. Außerdem stehen auf der B1/B5 Frankfurter Allee weiterhin nur zwei Fahrstreifen in Höhe Buchberger Straße zur Verfügung. In Richtung Süden: Auf dem Mariendorfer Damm (B96) steht noch bis Ende Juni nur ein Fahrstreifen zwischen Stubenrauchbrücke und Markgrafenstraße zur Verfügung. Reisende in dieser Richtung nutzen bitte alternativ die A113 und A115.

Bauarbeiten bei S-Bahn und BVG

Die S-Bahn Berlin und die BVG nutzen die Ferienzeit für wichtige Bauarbeiten: Noch bis 09.05.2022 wird auf der südlichen S2 im Abschnitt zwischen Blankenfelde und Priesterweg erneut gebaut. Die S2 beginnt/endet in Priesterweg. Zwischen Blankenfelde und Priesterweg ist ein Ersatzverkehr mit Bussen auf drei separaten Linien eingerichtet. Von Freitag, den 08.04.2022 wird bis Montag, den 25.04.2022 auf der südlichen Ringbahn gebaut. Betroffen sind die Linien S41/42, S45, S46 und S47. Ein Bus-Ersatzverkehr für die Linien S41/S42 zwischen Treptower Park - Plänterwald - Bushaltestelle „Dammweg/Sonnenallee“ (Halt für S-Bhf. Köllnische Heide) - Sonnenallee - Neukölln - Hermannstraße - Tempelhof wird eingerichtet. Ab Freitag, den 15.04.2022 bis Dienstag, den 19.04.2022, ist der Zugverkehr zwischen Alt Reinickendorf und Henningsdorf unterbrochen. Ein Ersatzverkehr wird eingerichtet. Noch bis 21.05.2022 fährt die U2 nicht zwischen Theodor-Heuss-Platz und Ruhleben. Ein Ersatzverkehr ist eingerichtet. Noch bis 18.04.2022 fährt die U9 nicht zwischen den Stationen Walther- Schreiber-Platz und Rathaus Steglitz.

Sendung: Abendschau, 07.04.2022, 19.30 Uhr