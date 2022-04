Frühling in Berlin und Brandenburg - Sonne legt eine Pause ein - und kommt am Samstag zurück

Mo 18.04.22 | 17:09 Uhr

Bild: Monika Skolimowska/dpa

Das Wetter hat zu Ostern keine Wünsche offen gelassen. Bei blauem Himmel und Sonnenschein konnten Menschen die Feiertage in der Natur genießen. Nun ziehen wieder mehr Wolken über die Region, zumindest bis zum nächsten Wochenende.

Sonnenschein und frühlingshafte Temperaturen haben während der Osterfeiertage viele Menschen in Berlin und Brandenburg für Spaziergänge genutzt. Auch zu Wochenbeginn geht es zunächst sonnig weiter, wie ARD-Meteorologe, Torsten Walter, rbbl24 sagte.

Wolkiger Dienstag - mit sonnigem Abend

Die Gottesdienste von Gründonnerstag bis Ostersonntag waren dem Erzbistum Berlin zufolge gut besucht. Auch die ökumenische Prozession an Karfreitag habe wieder stattfinden können. Nach Einschätzung der evangelischen Kirche waren beim Gottesdienst am Sonntag in der Gedächtniskirche die Plätze zu dreiviertel besetzt gewesen. In Beelitz (Potsdam-Mittelmark) strömten Besucherinnen und Besucher auf das Gelände der Landesgartenschau (Laga), die erst am Donnerstag ihre Tore geöffnet hatte. Bis zur Mittagszeit seien 10.000 Gäste registriert worden, sagte Laga-Sprecher Enrico Bellin auf Anfrage. Kinder suchten Ostereier und kleine Präsente, wie im Park von Potsdam-Sanssouci oder im Wörlitzer Park. Außerdem beliebt waren Bootsfahrten auf den Havelgewässern. So waren die Kähne im Spreewald gut gebucht und daneben Freizeitpaddler auf den Fließen unterwegs. Am Dienstag kühlen dicke Wolken die Region dann wieder etwas ab, "in der Niederlausitz könnte es sogar ein paar Tropfen Regen geben", sagt ARD-Meteorologe Walter. Allerdings beschränkt sich der Niederschlag auf den Süden, in den übrigen Teilen bleibt es am Dienstag trocken. "Der Tag klingt aber in der gesamten Region sehr freundlich aus, mit längeren Sonnenabschnitten am Abend." Nach den warmen Ostertagen sinken die Temperaturen am Dienstag wieder auf 11 bis 15 Grad in Brandenburg und auf 13 Grad in Berlin.

Bis zu 20 Grad am Samstag

Ab Mitte der Woche wird das Wetter dann wechselhafter, leichter Regen ist am Mittwoch im Landkreis Oder-Neiße möglich. So warm wie zu Ostern wird es Mittwoch und auch Donnerstag nicht mehr, sagt ARD-Meteorologe Torsten Walter. "Das wird klassisches Aprilwetter, von allem ein Bisschen, aber nichts davon so richtig." Erst am Freitag lassen die zunehmenden Sonnenstunden das Thermometer wieder auf 14 bis 17 Grad steigen, am Samstag könnte es dann mit 20 Grad sogar wieder so warm wie über die Osterfeiertage werden. "Wir können dann auf ein weiteres sonniges Wochenende hoffen", erklärt Walter. Auch wenn sich in dieser Woche tagsüber immer mal wieder die Sonne zeigt, rutschen die Temperaturen in den Nächten auf Tiefstwerte zwischen 0 und 5 Grad. Tagsüber besteht dann weiterhin die Gefahr von Waldbränden in Berlin, sowie in allen Teilen Brandenburgs (Waldbrandgefahrenstufe 3 von 5). "Die Kälte in der Nacht ändert daran leider nichts, weil die tiefen Bodenschichten sich noch lange noch nicht wieder von der Dürre in den vergangenen Jahren erholt haben", sagt Walter.

Feuerwehr warnt vor Waldbränden in Berlin

Die Berliner Feuerwehr musste am Sonntag bereits zu einem Böschungsbrand ausrücken, der den Verkehr auf der Linie S47 in Berlin-Oberspree vorübergehend lahmlegte. Wie die Bahn mitteilte, war im Bereich Bruno-Bürgel-Weg am Sonntagnachmittag die Linie S47 (Spindlersfeld-Hermannstraße) zwischen Schöneweide und Spindlersfeld unterbrochen. Fahrgäste mussten zwischenzeitlich auf Bus und Straßenbahn ausweichen. Aus Sicht der Feuerwehr ist der Brand noch glimpflich verlaufen, wie Feuerwehrsprecher Jens-Peter Wilke rbbl24 am Montag sagte. "Durch die Trockenheit besteht in allen Grünanlagen Berlins akute Waldbrandgefahr, deshalb sind das Rauchen und das Grillen in Waldgebieten strengstens verboten." In Parks und Grünanlagen hingegen gelten diese Verbote nicht, wobei das Grillen in Berliner Parkanlagen nur in den dafür ausgewiesenen Bereichen erlaubt ist. "Diese Regeln haben natürlich einen Sinn, auch wenn sie teilweise auf Unverständnis stoßen. Bei dieser Trockenheit können schnell mehrere Hektar Wald brennen und zerstört werden, das können wir uns nicht leisten", sagt Wilke.

