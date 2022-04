Um die Unterbringung einer Gruppe gehörloser Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine ist in Berlin ein Streit entbrannt. Der Gehörlosenverband Berlin und der Flüchtlingsrat warfen dem Senat am Mittwoch vor, eine bis zu 180 Menschen umfassende Gruppe gegen ihren Willen trennen und in andere Teile Deutschlands bringen zu wollen. Daraufhin reagierte die Senatsverwaltung für Soziales und wies die Darstellung zurück.

Den Menschen sei nicht versprochen worden, in Berlin bleiben zu dürfen. Vielmehr sei der Gruppe angeboten worden, sie nicht auseinanderzureißen und als komplette Gruppe nach Köln zu bringen. Dort sei eine gemeinsame Unterbringung in Hotels möglich gewesen und es gebe Strukturen für Gehörlose, ein Gehörlosenzentrum, Kitas und Schulen für Betroffene, auch einen Studiengang für Gehörlose. Das seien gute Bedingungen für schnelle Integration und Einbindung in die dortige "Gehörlosen-Community", erklärte der Senat. Leider hätten nur 18 Geflüchtete das Angebot angenommen, so die Sozialverwaltung.