Können Sie uns ein Beispiel nennen?

Es gab einen Fall in Berlin, eine Frau, die einen sehr hohen Nachlass hatte, von dem sie selbst wahrscheinlich gar nichts ahnte. Sie hat sehr einfach gelebt, in dem Haus, das über die Jahre baufällig geworden war. Anfänglich lebte sie dort mit ihren Eltern und am Ende nur noch in der Küche und in einem Nachbarzimmer. Sie vermietete Kellerräume an die Nachbarn und hatte keine Krankenversicherung, weil sie selbständig oder nicht berufstätig gewesen ist. Sie war eine höhere Tochter, wie man so sagt. Die Nachbarn brachten ihr was zu essen oder einen Mantel, weil sie so armselig wirkte. Als sie gestorben war, waren auf dem Konto noch rund 400.000 DM, und das Grundstück war 1,5 Millionen wert. Die Suche nach den Erben führte in verschiedene Länder, nach Frankreich, in die Schweiz und in Deutschland eben.

Wie gehen Sie bei der Suche vor?

Wir suchen im Standesamt, in den Kirchenbüchern, in den Meldedateien, aber auch auf Friedhöfen, in den Adressbüchern und verschiedenen Archiven. Das ist eigentlich nichts anderes als eine Familienforschung mit dem Hintergrund, dass eben ein Erbvermögen da ist.