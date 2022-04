Kollision mit Polizeiwagen, Brände in Hochhäusern - Unfälle und Delikte kurz vor Osterwochenende in der Region

Fr 15.04.22 | 15:54 Uhr

Bild: dpa/F. Juarez

In Marzahn hat es wieder gebrannt - nur Stunden zuvor sprengten Unbekannte dort einen Geldautomaten. In Lichtenberg kam es zu einer Kollision mit einem Polizeiwagen, in Brandenburg (Havel) verletzte sich eine Frau bei einer E-Bike-Fahrt schwer.

Kurz vor dem Osterwochenende ist es in Berlin und Brandenburg zu verschiedenen Unfällen und Kriminaldelikten gekommen. In Berlin-Neukölln wurde eine 49-jährige Frau bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Der Polizei zufolge fuhr ein Auto am Donnerstagabend beim Rechtsabbiegen auf der Erkstraße die Frau an. Beim Sturz zog sie sich schwere Verletzungen an Hüfte und Oberkörper zu. Sie kam ins Krankenhaus. Der 22-jährige Autofahrer und sein gleichaltriger Beifahrer blieben unverletzt. Verletzte gab es auch, als nahe dem S-Bahnhof in Berlin-Spandau zwei E-Scooter-Fahrer zusammenstießen. Zu dem Unfall kam es, als ein 18-Jähriger am Donnerstag auf dem Radweg in der Seegefelder Straße unterwegs war - er kollidierte dabei mit einem 22-jährigen E-Scooter-Fahrer. Beide kamen laut Polizei mit Kopfverletzungen ins Krankenhaus.

Kollision mit Polizeiwagen in Lichtenberg

In Berlin-Lichtenberg gab es eine Kollision zwischen einem Polizeiwagen und einem anderen Auto. Wie eine Polizeisprecherin am Freitag dem rbb mitteilte, war das Polizeifahrzeug am Donnerstagabend auf einer Einsatzfahrt. An der Kreuzung Alfredstraße/Frankfurter Allee sei es zu dem Zusammenstoß gekommen. In dem anderen Auto saßen vier Personen, eine davon wurde leicht verletzt. Die drei Insassen des Streifenwagens blieben demnach unverletzt.

Stunden später haben Unbekannte in der Nacht zu Freitag in Berlin-Marzahn einen Geldautomaten gesprengt. Ein Passant hörte gegen 3:15 Uhr in der Mehrower Allee einen lauten Knall und rief die Polizei. Die Einsatzkräfte stellten kurz darauf im Vorraum einer Bankfiliale einen aufgesprengten Geldausgabe-Automaten fest. Der Raum und die Verglasung der Filiale wurden durch die Explosion stark beschädigt. Ob die flüchtigen Tatverdächtigen etwas entwendet haben, werde aktuell geprüft, so ein Polizeisprecher.

Erneut Brände in Hochhäusern

Die Berliner Feuerwehr rückte am Freitag zu einem Brand in Berlin-Reinickendorf aus. Es gebe zwei Verletzte, teilte die Feuerwehr auf Twitter mit. Ein Rettungshubschrauber sei im Einsatz. Weitere Einzelheiten waren am Nachmittag zunächst nicht bekannt. Zuvor hatte es in Berlin-Marzahn jedoch erneut Brände in Hochhäusern gegeben. Wie ein Sprecher der Feuerwehr am Freitag sagte, meldeten Anrufer kurz nach Mitternacht starken Rauch in einem elf-geschossigen Hochhaus in der Ringenwalder Straße. Gebrannt hätten drei Kinderwagen und Gerümpel im dritten Obergeschoss. Die Einsatzkräfte hätten den Brand schnell löschen können; zwei Menschen seien vor Ort untersucht worden. Demnach wurde niemand schwer verletzt.



Auch in Neukölln brannte es den Angaben zufolge in einem 13-geschossigen Hochhaus. In einer Wohnung im ersten Obergeschoss habe eine Couch gebrannt - eine Person kam ins Krankenhaus.



32-Jährige lebensbedrohlich verletzt nach Sturz mit E-Bike

Eine 32-Jährige ist in Brandenburg (Havel) bei einem Sturz von ihrem E-Bike lebensbedrohlich verletzt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war die Frau am Donnerstagabend an einer Baustelle in der August-Bebel-Straße gegen ein Schild gefahren und vom Rad gefallen. Rettungskräfte brachten sie mit einer Kopfverletzung ins Krankenhaus. Ersten Erkenntnissen zufolge war die Frau auf einem für Radfahrer gesperrten Baustellenabschnitt gefahren