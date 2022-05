Was geht alles mit dem Neun-Euro-Ticket? Ziemlich viel, sagt die Regionalbahn-Auskunft der Deutschen Bahn. Stefan Ruwoldt hat die Fahrpläne studiert - und weist Wege zu einsamen Seen und Cocktails am vollmondbeschienenen Strand.

Von Berlin aus lässt es sich beispielsweise - mit Gummistiefeln im Rucksack und der Spinnrute im Gepäcknetz - zum Angeln an die Barschgruben von Finowfurt fahren (mit der Regionalbahn in gut einer Stunde nach Ruhlsdorf und dann noch ein bisschen mit dem Rad). Oder es ginge nach Neuruppin zum Fontane-Geburtshaus oder zur Klosterkirche Sankt Trinitatis (mit dem RE von Gesundbrunnen in anderthalb Stunden).

Für neun Euro jeden Tag in die weite Welt - oder zumindest in die Weite der nahen Umgebung: Das Neun-Euro-Ticket ist eine Art Ferienticket für alle. "Klima-Rail" könnte man es nennen. Ohne Motorrad oder Auto werden vielleicht etwas ruckelige, aber unschlagbar günste Zugreisen möglich.

So soll das 9-Euro-Ticket in Berlin und Brandenburg umgesetzt werden

Und es geht sogar noch mehr: mit Regionalbahn, Nahverkehrsbus und Fähre Hunderte Kilometer ins Land hinein fahren, ohne dass der SUV die Landschaft verfeinstaubt. Bis in den tiefsten Südwesten. Sogar bis ins Ausland - beispielsweise bis zum Bahnhof Basel Bad, der zwar schon in der Schweiz liegt, aber organisatorisch zur Deutschen Bahn gehört.

Basel ist von Berlin aus dank ICE schon jetzt keine Weltreise mehr. Wenn der Zug pünktlich ist - was er öfter ist - sind es knapp sieben Stunden. Also: Frühstück auf der Schönhauser Allee in Berlin, Nachmittags-Latte in einem Cafe an der Mittleren Brücke in Basel - und wenn man sich beeilt, schafft man dort noch ein bisschen Naturhistorie im Museum. Zum Abschluss des Tages zur Erfrischung noch ein paar Kilometerchen Schwimmerei flussabwärts im Rhein. Allerdings war die Ferne bisher nicht ganz billig: Zwischen 30 und 100 Euro kostet das Ticket, je nachdem, mit welcher Bahncard man wann bucht.

Dafür kommt man mit dem Neun-Euro Ticket quasi umsonst nach Basel, und unterwegs erwarten einen: Otto von Guericke (Magdeburg, 35 Minuten Umsteigezeit), ein sehr kurzer Einblick in die Geschichte der Hexenverfolgung (Sangerhausen, 6 Minuten Aufenthalt), Weltkulturerbe im Bergpark (Kassel, 33 Minuten), Wertpapiergeschichte (Frankfurt/Main, 30 Minuten), ein kurzer Sprint zur Augustaanlage (Mannheim, 11 Minuten), ein bisschen Erholung am Schlossturm im Schlossgarten (Karlsruhe, 37 Minuten) und ein erstes Schwarzwaldgefühl in Offenburg (11 Minuten).



Also: Start nach dem ersten Frühstück um 10.11 Uhr in Berlin und Ankunft in der Sandoase am Rheinufer zum perfekten Zeitpunkt - um 1.24 Uhr in der Nacht. 15 Stunden und 17 Minuten Reisedauer und sieben Mal umsteigen. Käses Rundfahrt zum Minimaltarif.

Natürlich kann man, wenn man knapp 16 Stunden übrig hat, auch von Sidney nach Dallas fliegen (13.801 Kilometer, 15:35 Stunden) oder von Dubai nach Oakland (14.193 Kilometer, 16:05 Stunden). Oder man fliegt von Schönefeld nach New York (6.400 Kilometer, 9:20 Stunden) und läuft in den übrigen fünf Stunden nach Manhattan. Klar ist aber: All das geht auf keinen Fall mit dem Neun-Euro-Ticket, und für die kriminelle Klimabilanz bei diesen Flügen muss der Reisende für den Rest seines Urlaubs leider in den Ozon-Strafvollzug. Gute Reise.