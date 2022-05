Nach Vorwürfen sexueller Belästigung am Potsdamer Rabbinerseminar Abraham-Geiger-Kolleg lässt der Hochschullehrer Walter Homolka seine Aufgaben in der jüdischen Gemeinschaft und an der Universität Potsdam vorerst ruhen. Dies gelte bis zur Klärung des Sachverhaltes, hieß am Freitagnachmittag in einer Erklärung des Rabbiners, die die Kanzlerin des Kollegs, Anne-Margarete Brenker, in Potsdam verbreitete.

Wie ein Mitarbeiter des Instituts am Freitag dem rbb bestätigte, hat die Kanzlerin des Kollegs, Anne-Margarete Brenker, Studierende und Lehrkräfte im März 2022 darüber informiert, dass es einen Fall von sexueller Belästigung gegeben haben soll. Demnach soll nicht Homolka selbst, sondern der Ehemann des Rektors einen Studierenden via Facebook sexuell belästigt haben.