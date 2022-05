Nach Vorwürfen sexueller Belästigung am Potsdamer Abraham-Geiger-Kolleg (AGK) erhofft sich der Zentralrat der Juden in Deutschland Aufklärung durch ein juristischen Gutachten. Damit beauftragt wurde die Kölner Rechtsanwaltskanzlei Gercke Wollschläger, wie der Zentralrat am Donnerstag mitteilte. Geprüft werden sollen dabei nicht nur Vorgänge am AGH selbst, sondern auch in der Leo-Baeck-Stiftung, dem Zacharias-Frankel-Kolleg, dem Ernst-Ludwig-Ehrlich-Studienwerk, der Union Progressiver Juden und der Allgemeinen Rabbiner-Konferenz. Die genannten Institutionen hätten der Untersuchung ausdrücklich zugestimmt, heißt es in der Mitteilung.

Die Vorwürfe der sexuellen Belästigung von Studierenden richten sich gegen einen früheren Dozenten des Kollegs und die Kritik am Umgang damit gegen den bisherigen Rektor, Rabbiner Walter Homolka. Dieser übt seit Medienberichten über den Skandal seine Ämter in der jüdischen Gemeinschaft und an der Universität Potsdam bis zur Klärung des Sachverhalts nicht aus. Die Universität Potsdam hat nach eigenen Angaben bereits vor einigen Wochen eine Untersuchungskommission zu dem Fall eingerichtet.



Am Donnerstagvormittag teilte das Kolleg mit, dass die frühere Berliner Finanzstaatssekretärin Gabriele Thöne (64) übergangsweise als Direktorin eingesetzt worden sei. Die Rechtsanwältin solle vor allem die Vorwürfe gegen die Ausbildungsstätte aufarbeiten und "deren Neustrukturierung in die Praxis umsetzen".



Das nach dem Rabbiner Abraham Geiger (1810-1874) benannte Kolleg bildet seit 2011 als An-Institut der Universität Potsdam liberale Rabbinerinnen und Rabbiner, Kantorinnen und Kantoren aus. Es ist das erste Rabbinerseminar in Zentraleuropa, das nach dem nationalsozialistischen Völkermord an den Juden gegründet wurde.

Sendung: rbb24 Brandenburg aktuell, 19. Mai 2022, 19:30 Uhr