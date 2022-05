Am Freitag war der erste deutsche Fall von Affenpocken in München bestätigt worden, jetzt wurde die Infektionskrankheit auch in Berlin nachgewiesen. Nach rbb-Informationen gibt es drei bestätigte Fälle, laut Gesundheitsverwaltung sind es zwei.

Die Senatsverwaltung für Gesundheit meldete am Samstag zwei bestätigte Fälle. Der Zustand der beiden Patienten sei stabil, hieß es. Derzeit liefen die Ermittlungen zu Kontaktpersonen. Ob es sich um den west- oder zentralafrikanischen Virusstamm handele, soll nun eine Laboranalyse ergeben. "Es ist davon auszugehen, dass in den nächsten Tagen eventuell noch weitere Infektionen registriert werden."

Gesundheitssenatorin Ulrike Gote (Grüne) teilte mit, es bestehe kein Grund zur Panik, aber Grund zur Vorsicht, da viele wissenschaftliche Erkenntnisse über die Krankheit noch vorläufig seien. "Expertinnen und Experten gehen jedoch davon aus, dass wir keine neue Pandemie fürchten müssen. Wir müssen jetzt aber schnell und konsequent handeln, um Infektionsfälle zu erkennen und einzudämmen."

Am Samstagvormittag hatten die "Berliner Zeitung" und RTL/NTV bereits von einem ersten Fall von Affenpocken in Berlin berichtet. Der infizierte Patient in einer Arztpraxis in Schöneberg habe sich vermutlich vor einer Woche bei einer Party in einem Club infiziert. Laut der Zeitung hat das Robert Koch-Institut den Befund am Freitagabend mündlich mitgeteilt. Der Betroffene sei nicht im Krankenhaus und werde engmaschig betreut.