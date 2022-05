Erster Fall in Deutschland registriert

Der Leiter der Klinik für Infektiologie an der Berliner Charité sagte am Freitag im rbb, man beobachte die Situation genau und nehme sie sehr ernst. Die Dynamik beim jetzigen Ausbruch sei neu.

Die Affenpocken treten nun auch in Europa auf. Der Virologe Leif Erik Sander sieht darin jedoch keine Gefahr für eine neue Pandemie. Für Deutschland wurde am Freitagvormittag - nach dem Interview mit Sander - nun auch ein erster Fall gemeldet.

Stand Freitagmorgen gibt es laut Sander weltweit 108 bestätigte Fälle oder Verdachts-Fälle von Infektionen mit den Affenpocken - unter anderem in Großbritannien, Spanien, Schweden oder Italien. Auffällig sei, dass viele Infizierte zuvor nicht in Afrika waren und keinen Kontakt mit infizierten Tieren hatten. Insofern müsse man von einer Übertragung von Mensch zu Mensch ausgehen, so Sander.

Am Freitagvormittag wurde auch der erste bestätigte Fall in Deutschland gemeldet: Das Institut für Mikrobiologie der Bundeswehr in München hat bei einem Patienten mit charakteristischen Hautveränderungen das Affenpockenvirus zweifelsfrei nachgewiesen, teilte der Sanitätsdienst der Bundeswehr mit.