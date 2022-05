In Berlin sind mittlerweile 18 Affenpocken-Fälle bestätigt worden. Zudem gebe es sieben weitere Verdachtsfälle, teilte Gesundheitssenatorin Ulrike Gote (Grüne) am Dienstag nach der Senatssitzung mit. Fünf Betroffene seien stationär aufgenommen worden.

Bundesweit gab das Robert Koch-Institut (RKI) die Zahl der gemeldeten Fälle am Dienstag mit 33 an. Am Montag waren es noch 21 gewesen. Das Besondere an den Fällen sei, hieß es vom RKI am Montag, dass die Patienten zuvor nicht in Länder in Afrika gereist waren, in denen Affenpocken endemisch sind. Viele Übertragungen seien offenbar im Rahmen sexueller Aktivitäten passiert.