Weil mehrere Monate lang kein neuer Fall bekannt geworden ist, kann ein Großteil der Schutzmaßnahmen gegen die Afrikanische Schweinepest (ASP) von den betroffenen Landkreisen aufgehoben werden. Das teilte das Brandenburger Ministerium für Soziales, Gesundheit, Integration und Verbraucherschutz am Freitag mit.



Demnach konnten nun zwei sogenannte Kerngebiete, also die Bereiche, in denen infizierte Tiere gefunden worden waren, wieder aufgehoben werden. Dabei handelt es sich um das Kerngebiet 1, das sich in den Landkreisen Spree-Neiße und Oder-Spree befindet, und um das Kerngebiet 3 in Dahme-Spreewald und ebenfalls Oder-Spree. Insgesamt gibt es in Brandenburg acht infizierte Gebiete.

Wegen der Grenznähe zu Polen wird das Kerngebiet 1 nun in einen Schutzkorridor umgewandelt, das Kerngebiet 3 gehört nun zur sogenannten Weißen Zone. Durch die Umdeklarierung der Gebiete gibt es nun Lockerungen, insbesondere für die Land- und Forstwirtschaft. Zudem sei nun der Schutzkorridor nach Polen endgültig fertiggestellt.