Rund 100 Ampelanlagen in Berlin ausgefallen

Zahlreiche Ampeln sind in Berlin am Dienstagmittag ausgefallen.



Wie die Verkehrsinformationszentrale über Twitter mitteilte, kommt es im gesamten Stadtgebiet wegen Stromspannungsspitzen zu Ampelausfällen. Verkehrsteilnehmer wurden gebeten, an Kreuzungen besonders vorsichtig zu sein.



Ein Sprecherin der Berliner Polizei sagte dem rbb, derzeit seien etwa 100 Anlagen betroffen. Aktuell gehe man von einer Überspannung aus. Wann das Problem behoben sein wird, ist noch nicht absehbar.