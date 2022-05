Aus den Bundestagsfraktionen der Grünen und der FDP wird nun gefordert, die Dienstvorschriften dürften nicht so weit ins Privatleben eingreifen, wie es in diesem Fall geschehen sei. Auch die Betroffene Biefang selbst äußerte sich gegenüber rbb|24 am Freitag "enttäuscht" vom Urteil des Bundesverwaltungsgericht, sie begrüße die Diskussionen darüber. Für sie stelle der Verweis einen "Eingriff des Dienstherren in den privaten Lebensbereich" dar. Nachvollziehen könne sie das auch mit einigen Tagen Abstand noch nicht.

Die Offizierin Anastasia Biefang muss einen Verweis der Bundeswehr aus dem Jahr 2019 akzeptieren, weil sie in ihrem Profil auf einer Datingplattform angegeben hatte, in einer offenen Beziehung und auf der Suche nach Sex mit Personen jedes Geschlechts zu sein. Das bestätigte das Bundesverwaltungsgericht mit seinem Urteil in dieser Woche und löste damit Diskussionen aus.

Rechtliche Basis für den Verweis der Bundeswehr ist der Paragraph 17 im Soldatengesetz, "Wohlverhaltenspflicht" [gesetze-im-internet.de] . Der allerdings setzt erstmal nur sehr undeutliche Schranken, was darunter zu verstehen ist und was nicht - auch für Anastasia Biefang. Sie sei sich keinem Verstoß gegen die Vorschrift bewusst gewesen, als sie das Profil angelegt habe, erzählte sie im Gespräch mit dem rbb. Es gehe hier ja auch nicht um ihr Verhalten im Dienst, sondern um ihr Privatleben. "Ich habe nicht mein Sexualverhalten in der Kaserne ausgelebt, nicht innerhalb der Dienstzeit oder wenn ich irgendwo in Uniform unterwegs war", sagte Biefang.

Laut der Bundeswehr und dem Bundesverwaltungsgericht verstieß dieses Profil gegen die "außerordentliche Wohlverhaltenspflicht", die Biefang als Soldatin mit hohem Rang und der Personalverantwortung für etwa 1.000 Personen gehabt habe. Mit der Kurzbeschreibung in der Dating-App habe sie "Zweifel an ihrer moralischen Integrität" begründet, heißt es in der Pressemitteilung des Gerichts [bverwg.de] . Im ursprünglichen Verweis der Bundeswehr hatte es auch noch geheißen, dass Biefangs Profil in der App sich in der Öffentlichkeit negativ auf den guten Ruf der Bundeswehr auswirke, letzterem stimmte das Verwaltungsgericht nicht zu.

Biefang hatte während ihrer Zeit als Bataillonskommandeurin im brandenburgischen Storkow (Oder-Spree) im Profiltext bei einer bekannten Dating-App geschrieben: "spontan, lustvoll, trans*, in einer offenen Beziehung auf der Suche nach Sex. All genders welcome." Dazu soll sie ein Foto von sich hochgeladen haben, auf dem sie erkennbar gewesen sein soll.

Die Mitteilung des Gerichts löste vor allem mit diesen zwei Sätzen große Diskussionen aus: "Die Kommandeurin dürfe zwar grundrechtlich geschützt privat ein promiskuitives Sexualleben führen. Durch die Formulierung in ihrem Profil habe sie aber Zweifel an ihrer moralischen Integrität begründet." Die Wortwahl von der Bundeswehr und vom Gericht - man unterstellte ihr auch ein "wahlloses Sexualleben" zu führen - empfindet Biefang als "sehr verletzend". Es sei außerdem das erste Mal in 28 Dienstjahren, dass man sie als charakterlich nicht integer bezeichne.

Für Biefang ist das Urteil aber nicht nur persönlich enttäuschend und verletzend, sondern auch richtungsweisend diskussionswürdig: "Anscheinend ist das darüber Reden falsch und das ist der Punkt, der mich dann so verblüfft an diesem Urteil. Es heißt in der Konsequenz für mich, dass das Bundesverwaltungsgericht festgelegt hat: Du darfst zwar so leben, aber du darfst nicht drüber reden oder es darf keiner herausfinden. Also ist es jetzt das Reden darüber, was charakterlich nicht integer ist oder ist es auch das handeln?", sagte sie rbb|24.

Das könne viele Menschen in der Bundeswehr und anderen Berufen mit Verbeamtung in ein Dilemma bringen. Schließlich zwinge man so Menschen in einen Raum, wo sie nicht offen über Teile ihres Privatlebens reden könnten und sich verstecken müssten. Und damit, so Biefang, mache man sich unter Umständen erpressbar. Das Urteil schaffe deshalb Unsicherheit auf allen Ebenen.