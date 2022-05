Nach der schweren Explosion in Lychen ist in der Nacht ein Gasleck in dem betroffenen Haus gefunden worden. Weitere Gefahr besteht laut Polizei nicht. Zuvor konnten die Bewohner der umliegenden Häuser in ihre Wohnungen zurück.

Mitarbeiter einer Spezialfirma haben nach der Explosion in einer Bäckerei in Lychen (Uckermark) in der Nacht zum Samstag ein Gasleck am Ort des Unglücks entdeckt. Es seien aber keine weiteren Maßnahmen erforderlich, sagte ein Sprecher der Polizeiinspektion Uckermark am Samstag auf Anfrage. Weitere Auskünfte konnte der Polizeisprecher nicht geben.

Der Unglücksort werde von der Firma überwacht, die weiter Messungen der Gaskonzentration vornehme, sagte er. Am Freitagabend waren 24 Menschen, die nach der Explosion in Sicherheit gebracht worden waren, in ihre Häuser zurückgekehrt.