ASP-Schutzzaun an der Grenze zu Polen fertiggestellt

Der 280 Kilometer lange Doppelzaun zur Eindämmung der Afrikanischen Schweinepest (ASP) entlang der Grenze zu Polen ist fertiggestellt. Das gab das Brandenburger Verbraucherschutzministeriums am Freitag bekannt. Bereits im vergangenen Sommer war der erste 255 Kilometer lange Zaun errichtet worden.

Zwei Schweinepest-Kerngebiete in Brandenburg können aufgehoben werden

Der Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest bei Wildschweinen wurde in Brandenburg am 10. September 2020 erstmals bestätigt.

Zudem kann ein Großteil der Schutzmaßnahmen gegen die Afrikanische Schweinepest (ASP) von den betroffenen Landkreisen aufgehoben werden. Betroffen waren die Kreise Oder-Spree, Spree-Neiße und Dahme-Spreewald. Die Auflagen fallen nun weg, weil in diesen Kreisen keine neuen Fälle der Tierseuche mehr festgestellt worden seien, sagte die Leiterin des ASP-Krisenstabs, Anna Heyer-Stuffer.

Mindestens 18 Rehe und andere Wildtiere sind am ASP-Zaun im Nationalpark Unteres Odertal bereits verendet. Die Naturschutzorganisation WWF fordert eine Überprüfung der Zäune. Die uckermärkische Landrätin will den Schutzzaun vorerst nicht verändern.

In den betroffenen Landkreisen dürfen Landwirte ihre Schweine jetzt wieder im Freien halten. Voraussetzung ist aber, dass die Tierhalter bestimmte Schutzmaßnahmen berücksichtigen, hieß es vom Verbraucherschutzministerium. Eingeschränkt bleibt hingegen der Transport von Hausschweinen aus gefährdeten Gebieten. Dieser sei erst möglich, wenn dort mindestens ein Jahr lang kein ASP-Fall aufgetreten ist.

"Wir haben mehr Licht am Ende des Tunnels bei der ASP-Bekämpfung", sagte am Freitag Anna Heyer-Stuffer, Leiterin des ASP Landeskrisenstabes, dem rbb. Jäger in Brandenburg sollten nun weiterhin helfen, die Wildschweinpopulation zu verkleinern und die Tiere zu jagen. Auch die vorhandenen ASP-Zäune seien weiterhin nötig.

Um den 280 Kilometer langen Zaun an der polnischen Grenze gibt es schon länger Streit. Laut einem Rechtsgutachten, das die Umweltschutzorganisation WWF beauftragt hat, sei der ASP Schutzzaun rechtswidrig. Der Landeskrisenstab sei im Gespräch mit dem WWF, sagte Heyer-Stuffer am Freitag dem rbb. Sie wisse, dass eine entsprechende Beschwerde bei der EU-Komission eingereicht worden sei. "Da hoffen wir auch auf eine Klärung auf der europäischen Ebene".

Die Afrikanische Schweinepest ist eine ansteckende Erkrankung, die für Haus- und Wildschweine fast immer tödlich verläuft und unheilbar ist.