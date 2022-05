Das Deutsche Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung hat untersucht, wie verbreitet Rassismus in der deutschen Gesellschaft ist. Vorgestellt wurde die mit staatlicher Förderung neu etablierte Studie "Nationale Rassismusmonitor" [rassismusmonitor.de] am Donnerstag von der neuen Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne).

Heraus kam, dass rassistische Vorfälle in Deutschland alles andere als ein Randphänomen sind. Rund 45 Prozent der Bevölkerung haben laut der repräsentativen Umfrage schon einmal persönlich rassistische Vorfälle beobachtet.



Mehr als ein Fünftel der Bevölkerung (etwa 22 Prozent) gibt an, bereits selbst von Rassismus betroffen gewesen zu sein. Das geht aus der Auftaktstudie hervor, der am Donnerstag in Berlin vorgestellt wurde und in den nächsten Jahren fortgeschrieben werden soll.

Erst am Mittwoch hatte die Berliner Opferberatungsstelle Reach Out veröffentlicht, dass 2021 in Berlin 350 Angriffe und Bedrohungen bei ihr gemeldet worden sind, die rassistisch, homosexuellenfeindlich oder antisemitisch motiviert waren. Dabei seien mindestens 620 Menschen bedroht, beschimpft oder verletzt worden. Die Beratungsstelle wies auf eine hohe Dunkelziffer von Taten hin.