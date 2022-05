Gespendete Pfandflaschen an Berliner Flughäfen bringen 650.000 Euro

Erlös geht an die Tafel

Do 19.05.22 | 15:58 Uhr

An den Berliner Flughäfen sind seit 2017 rund 650.000 Euro Spenden durch weggeworfene Pfandflaschen zusammengekommen. Das Geld soll komplett an die Berliner Tafel gehen, wie die Flughafengesellschaft am Donnerstag mitteilte.

Im Rahmen der vom Grünen Punkt koordinierten Aktion "Spende Dein Pfand" waren die Plastikflaschen eingesammelt, sortiert und verwertet worden.