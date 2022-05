Do 26.05.22 | 16:11 Uhr

Bei einem Zusammenstoß mit zwei Fahrzeugen sind am Mittwochabend in Berlin mehrere Menschen verletzt worden.

Der Unfall ereignete sich in Treptow-Köpenick im Ortsteil Baumschulenweg. Der Polizei zufolge befuhr ein 34-Jähriger in einem Audi gegen 19 Uhr die Neue Späthstraße. Bei einer Rechtskurve kam er demnach von seiner Fahrspur ab, geriet in den Gegenverkehr und stieß frontal mit einem Mercedes zusammen.