Berlin-Schöneberg - 170 Polizisten begleiten Beerdigung von erstochenem Clan-Mitglied

Do 05.05.22 | 12:57 Uhr

Paul Zinken/dpa Audio: rbb 88.8 | 05.05.2022 | Matthias Bartsch | Bild: Paul Zinken/dpa

Mit einem größeren Aufgebot hat die Polizei am Donnerstag die Beerdigung eines 25-Jährigen in Berlin gesichert. Der Mann war am Samstag auf einer Kirmes im Park Hasenheide erstochen worden. 300 Trauergäste erschienen auf dem Friedhof in Schöneberg.

Mit einem größeren Aufgebot hat die Berliner Polizei eine Beerdigung im Kreis einer arabischstämmigen Großfamilie begleitet. Rund 170 Polizisten waren am Donnerstag auf dem Neuen Zwölf-Apostel-Kirchhof am Werdauer Weg im Ortsteil Schöneberg im Einsatz, sagte ein Polizeisprecher.



Beerdigt werden sollte ein 25-jähriger Mann, der am Samstag auf einer Kirmes im Park Hasenheide bei einem Streit erstochen worden war. Der Täter wurde bislang nicht gefasst.

Mehrere hundert Trauergäste

Bis 11 Uhr trafen nach und nach etwa 300 Gäste am Friedhof ein. Unter ihnen waren fast nur Männer, einige versteckten ihre Gesichter unter Kapuzen. Ein Leichenwagen und mehrere schwarze Limousinen fuhren auf das Gelände. Die Stimmung war sehr ruhig. Die Polizei sei vor allem für die Verkehrslenkung beim Ankommen und Abfahren vor Ort zuständig, sagte der Polizeisprecher. Allerdings beobachteten auch eine ganze Reihe von Zivilpolizisten das Geschehen. Die Polizei stand an Absperrungen an der Straße. Am Eingang zum Friedhof waren private Wachleute des Friedhofs postiert. Mehrere Kamerateams von Fernsehsendern filmten.

2018 wurde der erschossene Bruder des jetzt Getöteten hier beerdigt