In einem Pilotprojekt testet das Bezirksamt Lichtenberg mit zwölf Spendern die Gratis-Abgabe von Menstruationsartikeln. Verfügbar sind die kostenlosen Artikel unter anderem im Bürgeramt, in der Bibliothek, in Nachbarschaftseinrichtungen und in der Schule.



Sollte sich das Projekt bewähren, will die Berliner Senatsverwaltung für Stadtentwicklung prüfen, ob dieses grundsätzlich für Gebäude insbesondere mit Publikumsverkehr umgesetzt werden soll. Das geht aus der Antwort der Senatsfinanzverwaltung auf eine Anfrage des SPD-Abgeordneten Jan Lehmann hervor, die am Dienstag veröffentlicht wurde. In Gefängnissen für Frauen stehen demnach bereits Menstruationsartikel auf den Toiletten zur Verfügung. In anderen Einrichtungen händigt sie das Personal auf Anfrage aus.



Bislang gibt es zudem in einigen öffentlichen Gebäuden in Berlin kostenlose Menstruationsartikel auf den Damentoiletten.