Es stellte sich heraus: "Abschließend möchte ich sagen, dass wir die Errichtung einer Gedenkstätte zu Ehren unseres Vaters voll und ganz unterstützen", das schrieb Halvorsens Tochter Denise Williams ans Rote Rathaus, zuerst gewusst hat es die "B.Z" . "Ein solches Denkmal wäre eine sichtbare Erinnerung für alle Menschen, aus der Vergangenheit zu lernen und mit Hoffnung in die Zukunft zu blicken." Hoffnung ist das Größte, was vom Leben ihres Vaters bleibt.

In der Nähe der "Hungerharke" soll es stehen, diesem eigenartigen Versuch, die Berliner Luftbrücke in ein Stück Beton zu gießen. Drei gewölbte Rippen wölben sich nach oben hin zu Zacken, symbolisieren die Luftkorridore, aus denen West-Berlin damals von der Bundesrepublik aus versorgt wurde.

Dieses Leben beginnt am 10. Oktober 1920 in Salt Lake City, Utah. Die Halvorsens sind Mormonen und betreiben eine Farm. Bei der Arbeit auf den Zuckerrübenfeldern seines Vaters kann der junge Gail Flugzeuge beobachten. Der Traum vom Fliegen lässt ihn nicht mehr los. 1940 bewirbt er sich 1940 bei der Armee, hofft darauf, als Bomberpilot noch Kampfeinsätze im Zweiten Weltkrieg fliegen zu dürfen. Doch dazu kommt es nie. Als er seine Ausbildung 1944 abgeschlossen hat, wird "Hal", wie ihn seine Kameraden und Freunde nennen, nur noch für Transportflüge eingesetzt. Dann ist der eine Krieg zu Ende. Der nächste zeichnet sich schon ab.

28 Piloten und Besatzungsmitglieder kommen während der Luftbrücke ums Leben. Ihre Namen sind heute in den Fuß der Hungerharke graviert. Der Tag, der Gail Halvorsen berühmter machen wird als seine Kameraden, die nicht weniger Bemerkenswertes geleistet haben, kommt irgendwann Mitte Juli 1948. Die Legende besagt, dass er gerade wieder von Frankfurt am Main aus in Tempelhof gelandet ist, als er etwa 30 deutsche Kinder auf der anderen Seite des Flughafenzauns auf ihn zu rennen sieht.

Er habe in seine Hosentasche gegriffen, eine Packung Wrigley’s Doublemint herausgeholt und die letzten beiden Kaugummistreifen durch den Zaun an die Kinder verteilt, erinnerte er sich später. "Am Ausdruck in ihren Augen konnte ich sehen, wie sehr sie etwas so Kleines wertschätzten. Ich wollte etwas mehr unternehmen, also erzählte ich ihnen, sie sollten später wiederkommen", sagte Halvorsen rückblickend. Er verspricht ihnen, bei seinem Flug am nächsten Tag Süßigkeiten aus dem Flieger zu werfen. "Sie fragten, woher sie wissen sollten, dass ich es bin", erzählte Halvorsen. "Ich sagte ihnen, ich werde mit den Flügeln wackeln."

In den Monaten danach lassen "Onkel Wackelflügel", wie man Halvorsen bald nennen wird, und die anderen US-Piloten insgesamt 23 Tonnen Bonbons, Schokolade und Kaugummi vom Himmel über Tempelhof segeln, gewickelt in kleine Fallschirme. Sie hätten keinen Grund dazu gehabt, in einem Land, dessen Armee halb Europa in Schutt und Asche gelegt hatte, bis sie endlich zur Kapitulation gezwungen wurde.