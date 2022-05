Feuerwehr rückt zu Großeinsatz in Berlin-Köpenick aus

So 22.05.22 | 11:08 Uhr

Die Feuerwehr musste am Sonntagvormittag zu einem Großeinsatz in Berlin-Köpenick ausrücken. Dort brannte es auf dem Gelände eines Sportvereins. Menschen kamen nicht zu Schaden. Zur Brandursache ist noch nichts bekannt.

Auf dem Gelände eines Sportvereins in Berlin-Köpenick hat es am Sonntagmorgen gebrannt. Wie die Feuerwehr per Twitter mitteilte, brannten ein 600 Quadratmeter großes Lokal mit Kegelbahn und ein Container mit Gartengeräten.

Verletzt wurde bei dem Feuer auf dem Areal in der Wendenschloßstraße demnach niemand.

Die Feuerwehr habe verhindern können, dass die Flammen auf andere Gebäude übergreifen, hieß es weiter. Die Nachlöscharbeiten könnten aber noch eine Weile dauern. Bei dem Einsatz war die Feuerwehr mit rund 120 Kräften vor Ort.

Zur Brandursache ist noch nichts bekannt.