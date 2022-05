Was ist das da oben am Himmel?

Anders als in den USA gibt es in Deutschland keine Taskforce, die sich mit Ufo-Sichtungen beschäftigt, das tun zumeist Hobby-Astronomen. Hunderte Sichtungen unerklärlicher Objekte nehmen sie jedes Jahr auf - und ermitteln. Von Anna Bordel

Thomas Bröse wollte eigentlich nur eine kurze Pause vom Motorradfahren machen an diesem späten Sonntagabend im August 2021. Er fuhr auf einen Rastplatz an der A10 in der Nähe von Nauen (Havelland), stellte die Maschine ab und ließ den Blick in den Nachthimmel schweifen. Als er in die südliche Himmelsrichtung blickte, blieb sein Blick plötzlich an etwas hängen.

"Da habe ich einen auffällig hellen Lichtpunkt am Himmel gesehen", erzählt Bröse. "Ich dachte, es wäre ein Stern. Nach einiger Zeit fing dieser 'Stern' an sich zu bewegen, erst langsam, dann in verschiedene Richtungen sehr schnell wechselnd, als würde jemand einen Scheinwerfer schnell hin und her bewegen."

Etwas weiter westlich habe er ebenfalls einen etwas weniger hellen, aber ebenfalls flackernden Lichtpunkt gesehen, sagt Bröse. Er rief seine Frau an, die sich zu dem Zeitpunkt in Nordrhein-Westfalen befand. Auch sie konnte die Erscheinung sehen. Bröse filmte den springenden Lichtpunkt mit seinem Handy. Bei der Aufnahme fiel ihm auf, dass "akustische Verzerrungen zu hören waren, wie wenn man im Radio nach einem Sender sucht", so Bröse.