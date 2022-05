Zu den kommenden Feiertagen könnte es deutlich voller als sonst werden auf den Autobahnen in Berlin und in Brandenburg - davor warnt die Berliner Verkehrszentrale. In den Zügen dürfte es jedoch auch nicht unbedingt entspannter zugehen.

Rund um die Wochenenden nach Himmelfahrt und an Pfingsten ist in Berlin und Brandenburg mit deutlich mehr Verkehr zu rechnen. Viele Berliner nutzten die Gelegenheit für einen Kurzurlaub und Ausflüge, warnte die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) Berlin.

Deutlich voller dürfte es insbesondere auf den Stadtautobahnen und Ausfallstraßen schon am Mittwochnachmittag (25. Mai) werden, wenn gleichzeitig Berufstätige auf dem Weg nach Hause sind. Das gilt auch für den Freitag (3. Juni) vor Pfingsten. Die Experten der Verkehrsinformationszentrale empfehlen, schon am späteren Mittwochabend oder Donnerstagmorgen sowie am Pfingstsamstagmorgen in den Urlaub oder zu Ausflügen aufzubrechen.