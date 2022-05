Nach einem durchweg sonnigen Wochenende wird es zu Wochenbeginn in Teilen des Landes nass, punktuell kann es auch stark regnen. Doch die Verschnaufpause ist nur von kurzer Dauer, am Donnerstag könnte eine Hitzemarke geknackt werden.

Demnach ist es am Montag zunächst noch heiter. Am späteren Nachmittag ziehen jedoch von Sachsen-Anhalt her Wolken auf. Am Abend gehen vom Fläming bis zum Elbe-Elster-Kreis voraussichtlich Schauer und Gewitter nieder. In der Nacht zu Dienstag regnet es dann in den westlichen und südlichen Landesteilen, später auch im Berliner Raum und dem Osten. Vereinzelt können diese Niederschläge auch kräftig ausfallen.

Am Dienstag ist es in der gesamten Region stark bewölkt. In der Prignitz, im Havelland und in der Lausitz kann es weiterhin teils kräftigen Regen geben.

Die Temperaturen steigen am Montag voraussichtlich auf bis zu 22 Grad in der Uckermark, auf 26 Grad in Berlin und bis 28 Grad an der Elster. Am Dienstag sollen zwischen 18 bis 21 Grad erreicht werden.



Zur Wochenmitte beruhigt sich das Wetter wieder und es wird wieder sonnig, warm und trocken. Die Temperaturen könnten am Donnerstag sogar die 30-Grad-Marke knacken. Dies wäre ein für Mitte Mai enorm hoher Wert, so der Sprecher.