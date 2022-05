Ding Dong! Oder doch Dong Ding? Bislang waren die Hinweistöne in Bussen und Bahnen der BVG nicht immer einheitlich. Das soll sich nun ändern - mit neuen Signaltönen, welche auch die Barrierefreiheit verbessern sollen.

Gongs, Stationsansagen und Hinweistöne werden bei den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG) künftig in einem einheitlichen Klangdesign ertönen. Das hat die BVG am Mittwoch mitgeteilt.

In der Vergangenheit hat die BVG in ihren Fahrzeugen und an Bahnhöfen verschiedene Stimmen und Signaltöne eingesetzt. Dieser "klangliche Flickenteppich ohne großen Wiedererkennungswert" solle nun durch ein modernes und stimmiges Klangkonzept ersetzt werden, hieß es.

Die Intensität der Klänge werde sich künftig an der Art der Hinweise orientieren. Verkehrsstörungen würden künftig etwa markanter und mit einem eigens dafür konzipierten Gong eingeläutet. Stationsansagen hingegen würden nun durch einen "harmonischen Standard-Gong" angekündigt. Wer täglich dieselben Strecken fahre, könne die Ansagen künftig einfacher ausblenden, so die BVG am Mittwoch.