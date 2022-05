Berliner Datenschützbehörde registriert so viele Beschwerden wie nie zuvor

So viele Beschwerden wie noch nie haben im vergangenen Jahr die Berliner Datenschützer erreicht. Das geht aus dem Jahresbericht 2021 vor, den die Behörde am Dienstag vorgestellt hat.

Schon zum dritten Mal hat das Hackerkollektiv “Zerforschung“ eine schwere Sicherheitslücke bei einem Berliner Schnelltestanbieter entdeckt. Auch diesmal waren sensible Daten von Tausenden Testpersonen offen einsehbar.

Die Datenschutzbehörde hat erstmals auch ein Verfahren der Berliner Polizei beanstandet. Anlass war die "eklatant rechtswidrige Datenübermittlung" seitens der Polizei, wie es im Bericht heißt. Die hatte Akten ungeschwärzt an ein Gericht übermittelt. Dadurch konnte ein Anwalt unrechtmäßig Einblick in Daten der Anmelder:innen von Gegendemonstrationen erlangen.

"Viele machen sich zu wenig klar, was mit ihren Daten passieren kann"

Auch bei BVG und S-Bahn gibt es Nachholbedarf. So fordert die Datenschutzbehörde die S-Bahn auf, über Videoüberwachung von Fahrgästen besser Auskunft zu geben. In der Mobilitäts-App "Jelbi" der BVG hatte die Behörde schon zuvor Daten-Schwachstellen entdeckt – diese sollen nun behoben werden. Vor allem im derzeit erprobten App-basierten "Check-In/Check-Out"-System sehen die Datenschützer "erhebliche Risiken". Es würden ungleich mehr personenbezogene Daten der Fahrgäste bearbeitet als zuvor, auch durch Drittdienstleistende in den USA.