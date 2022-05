Bei einem der Tatverdächtigen zum Dresdner Juwelendiebstahl ist die vollständige Ermittlungsakte gefunden worden.



Die Akte sei bei der Durchsuchung der Wohnung des Mannes in Berlin-Kreuzberg gefunden worden, sagte Staatsanwalt Christian Weber am Dienstag im Prozess gegen sechs weitere Tatverdächtige. Woher sie stammt, ist demnach unklar. Der 22-Jährige war am 11. Mai am Rande der Verhandlung des Landgerichts Dresden festgenommen worden und befindet sich in Untersuchungshaft.

In dem Prozess sind sechs junge Männer zwischen 23 und 28 Jahren wegen schweren Bandendiebstahls, Brandstiftung und besonders schwerer Brandstiftung angeklagt. Sie sind Deutsche und stammen aus einer bekannten arabischstämmigen Berliner Großfamilie. Dem 22-Jährigen wird Beihilfe zu diesen Straftaten vorgeworfen.