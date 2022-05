Mehr als 200 Bewohner eines Hochhauses in Berlin-Mitte mussten in der Nacht zu Sonntag plötzlich ihre Wohnungen verlassen - der Grund: eine defekte Wasserleitung. Jetzt ist klar: So schnell können sie nicht wieder zurück.

Nach der Räumung eines Hochhauses am Wochenende in Berlin-Mitte wegen einer defekten Wasserleitung wird die Reparatur voraussichtlich noch zwei Wochen dauern. Das teilte ein Sprecher der zuständigen kommunalen Wohnungsbaugesellschaft WBM am Montag mit. So lange sind die Wohnungen demnach nicht bewohnbar.

Experten haben sich den Angaben zufolge ein Bild von dem Schaden vor Ort gemacht. Das größte Problem sei ein Wasserschaden an den Elektroleitungen in dem 20-geschossigen Hochhaus in der Leipziger Straße, so der Sprecher. Man habe bereits damit begonnen, das stehende Wasser abzupumpen.