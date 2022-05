Bislang haben nur wenige Halterinnen und -halter in Berlin ihre Hunde im neuen Register angemeldet. Rund 21.000 Hunde wurden seit Anfang Januar erfasst, teilte die Senatsverwaltung für Umwelt am Dienstag mit. Die Zahl der bei der Finanzverwaltung aus Steuergründen registrierten Tiere liege allerdings sechs Mal so hoch.

Dabei haben die Hundebesitzer noch einen Monat Zeit, ihre Tiere zu registrieren. Dann endet die sechsmonatige Übergangsregelung zur verpflichtenden Anmeldung nach dem Berliner Hundegesetz.



Eine Übernahme der einzelnen Halterdaten aus dem Bestand des Finanzamts ist aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht möglich. Eine Nichtanmeldung stellt eine Ordnungswidrigkeit dar und kann mit einer Geldbuße geahndet werden.