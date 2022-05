Ein Hochhaus in der Leipziger Straße in Berlin-Mitte musste nach einem Wasserschaden komplett geräumt werden. Das hat die Feuerwehr dem rbb am Sonntagmorgen bestätigt. Demnach wurden 205 Bewohner des 20-stöckigen Hauses in Sicherheit gebracht.

Am Samstagabend ist laut Feuerwehr im 11.Stock des Hauses das Eckventil einer Nasssteigleitung geplatzt. Dadurch seien erhebliche Mengen Wasser ausgetreten. Zeitweise habe man von außen beobachten können, wie Wasser die Fassade des Gebäudes heruntergelaufen sei, hieß es.