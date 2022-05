52 falsch abgestellte E-Roller in Berlin-Mitte abtransportiert

52 falsch abgestellte elektrische Tret- und Motorroller von Verleihfirmen sind vom Berliner Bezirk Mitte in einer größeren Aktion abtransportiert worden. "Freitag, der 13. - kein Glückstag für Leihfirmen", erklärte das Bezirksamt am Montag. Die Roller hätten "in einer großen Masse" auf der Rahel-Hirsch-Straße und der Hugo-Preuß-Brücke gestanden und eine Bushaltestelle und den Fußgängerbereich blockiert.