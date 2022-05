Der Veranstalter habe den Antrag zwar erst "kurzfristig" am 29. April eingereicht und noch sei er in Bearbeitung. "Aber als Entgegenkommen der Verwaltung" werde die Genehmigung zeitnah erteilt, so wie in den vergangenen Jahren vor Corona auch, heißt es aus der Bezirksverwaltung. Die beantragten Termine seien wie üblich die Sonntage der Saison, beginnend mit dem 29. Mai und endend am 16. Oktober.

Stattfinden werde das Karaoke-Event jedoch nur, wenn der Veranstalter auch von der Genehmigung Gebrauch mache, schrieb Bezirksstadträtin Manuela Anders-Granitzki (CDU) in einer E-Mail an den rbb.



Joe Hatchiban, der Veranstalter, sagte rbb|24 am Montagmittag, dass er bislang noch nicht von der Stadt selbst erfahren habe, dass er mit der Karaoke starten könne. Wenn aber sämtliche Genehmigungen im Laufe dieser Woche bei ihm einträfen, habe er nichts dagegen, am Sonntag mit der Karaoke zu starten. "Warum nicht?", so der Ire.