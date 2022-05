Kommerzielle Sportangebote in öffentlichen Berliner Parks müssen von den Behörden genehmigt werden. Das entschied das Verwaltungsgericht und wies damit die Klage einer Anbieterin von kostenpflichtigen Freiluft-Fitnesstrainings gegen den Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg ab. Das teilte das Berliner Verwaltungsgericht am Dienstag mit. Das entsprechende Urteil fiel demnach bereits Ende April.

Die Klägerin bietet unter anderem in Berlin kostenpflichtige Fitnesstrainings mit bis zu 20 Teilnehmern an. Das Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg untersagte ihr wiederholt derartige Trainings in einem Park in der Innenstadt und verwies sie der Grünanlage. Daraufhin beantragte die Trainingsanbieterin zunächst eine Genehmigung, blieb damit aber erfolglos.