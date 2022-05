Reizgasattacke in Berliner Club

Im Club "Matrix" in Berlin-Friedrichshain hat in der Nacht zu Montag beim Streit zweier Männer ein Unbekannter Reizgas auf der Tanzfläche versprüht. Elf Personen mussten behandelt werden. Vom Tatverdächtigen fehlt jede Spur.

Die Berliner Polizei musste in der Nacht zu Montag zu einem Einsatz im Club "Matrix" in Friedrichshain ausrücken. Das bestätigte eine Sprecherin dem rbb am Morgen danach auf Nachfrage.

Demnach eskalierte um circa 1:50 Uhr auf der Tanzfläche ein Streit zweier Männer. Dabei sei ein 41 Jahre alter Mann von einem Unbekannten mit Reizgas attackiert worden. Der Tatverdächtige sei danach geflüchtet.



Elf Personen im Alter zwischen 18 und 45 Jahren - darunter auch der Angegriffene - erlitten Reizungen und wurden vom Rettungsdienst behandelt, wie die Polizei weiter mitteilte. Eine 18-Jährige habe über Atembeschwerden geklagt und sei zur Beobachtung in ein Krankenhaus gebracht worden.

Wie es zu dem Streit in dem Club am Warschauer Platz kam, war zunächst noch unbekannt. Die Polizei ermittelt nun wegen schwerer Körperverletzung.