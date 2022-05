Die Berliner Polizei sucht in den eigenen Reihen nach sogenannten Super Recognizern – Menschen, die sich Gesichter besonders gut merken können. Dafür habe man gezielt Tests durchgeführt, die nun abgeschlossen seien und ausgewertet werden, wie eine Polizeisprecherin am Montag mitteilte. Etwa 1.400 Beamte hätten sich an dem Verfahren beteiligt.

120 Feuerwehrleute haben am Sonntagmorgen einen Brand auf dem Gelände eines Fußballklubs in Berlin-Köpenick bekämpft. Ein Lokal auf dem Vereinsgelände konnten sie nicht retten. Ein 21-Jähriger wurde festgenommen.

Bereits im vergangenen Sommer hatte die Polizeibehörde alle rund 18.500 Polizistinnen und Polizisten zur Teilnahme eingeladen. Nun kümmert sich laut den Angaben der Polizei das Landeskriminalamt (LKA) um die Fragen, wer sich als Super Recognizer eignen könnte und wie entsprechende Einsätze aussehen könnten.

Super Recognizer sind Menschen, die eine besondere Begabung dafür haben, Gesichter wiederzuerkennen und dadurch Personen zu identifizieren. Bislang gebe es nur wenig Erfahrung mit Super Recognizern in der Polizeiarbeit, so die Polizeisprecherin. In den Tests der Berliner Polizei sollten die Teilnehmer demnach Gesichter am Computer in verschiedenen Situationen und Schwierigkeitsgraden wiedererkennen.