Verkehrsbehinderungen in Berlin

In Berlin kommt es im Bereich des Tunnels Flughafen Tegel derzeit zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Grund ist ein brennender Pkw in der Tunneleinfahrt stadtauswärts, wie ein Feuerwehrsprecher dem rbb am Montagvormittag sagte.

Der Tunnel ist in beiden Richtungen voll gesperrt. Ob es Verletzte gibt, ist noch nicht klar. Die Feuerwehr ist derzeit mit etwa 50 Einsatzkräften vor Ort .