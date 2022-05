Nach Vorwürfen sexueller Belästigung am Potsdamer Abraham-Geiger-Kolleg (AGK) hat der Zentralrat der Juden eine umfassende Prüfung der Vorgänge angekündigt. Dazu werde zeitnah eine Anwaltskanzlei beauftragt, erklärte Zentralrats-Präsident Josef Schuster am Dienstag in Berlin.

Die "Welt" hatte Ende vergangener Woche von Vorwürfen sexueller Belästigung eines Studenten durch einen Mitarbeiter des Abraham-Geiger-Kollegs berichtet. Dieser soll 2019 ein pornografisches Bild verschickt haben. Daraufhin hatte der Rektor des Kollegs, Walter Homolka, am Freitag angekündigt, seine Ämter vorerst ruhen zu lassen.



Am Abraham-Geiger-Kolleg werden Rabbiner für jüdische Gemeinden in Deutschland und in anderen Ländern ausgebildet. Inzwischen ist die Institution Teil der Universität Potsdam.