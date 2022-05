Ein ganzes Haus fast dem Erdboden gleichgemacht: Bei einer schweren Explosion in einer Bäckerei in Lychen ist eine 55-Jährige schwer verletzt worden. Weitere Häuser mussten evakuiert werden. Auch Spürhunde sind im Einsatz.

Bei einer Explosion in einer Bäckerei in Lychen (Uckermark) ist am Freitagmorgen eine Frau schwer verletzt worden. Wie eine Sprecherin der Polizeidirektion Ost dem rbb sagte, wurde die 55-Jährige mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Das betroffene Haus in der Straße Am Markt sei nach der Explosion stark beschädigt, es bestehe weiter Einsturzgefahr. Auf Bildern ist zu sehen, dass von dem Haus fast nur noch ein Schuttberg zu sehen ist. Vier Nachbarhäuser mussten evakuiert werden. Da vor Ort weiterhin Gas ausströme, sei der umliegende Bereich abgesperrt worden, so die Sprecherin. Auch die Einsatzstelle von Polizei und Rettungskräften musste deshalb geräumt werden.