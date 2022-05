Die neue Schleuse Steinhavel in der Nähe von Fürstenberg (Oberhavel) ist wieder in Betrieb genommen worden. Damit ist ein wichtiger Wasserweg zwischen Berlin, Brandenburg und der Müritz wieder frei.

Für die Region sei das ein großes Ereignis, sagte der Leiter des Wasserstraßen-Neubauamtes Berlin, Rolf Dietrich, am Freitag dem rbb. Die neue Schleuse sei elf Meter breit. Damit passten zwei- bis dreimal so viele Boote hinein wie in die alte Schleuse, sagte Dietrich.