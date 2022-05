Auf Friedhof in Oranienburg eingebrochen und Werkzeug geklaut

So 29.05.22 | 15:04 Uhr

Mehrere Männer sollen am Samstag auf den städtischen Friedhof von Oranienburg eingebrochen sein und sich danach eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert haben. Das Auto der drei wurde am Samstagmorgen in der Nähe des Friedhofs gestoppt, nachdem dort kurz zuvor eine Alarmanlage ausgelöst worden war, wie die Polizei mitteilte. Zwei der drei Insassen sollen daraufhin zu Fuß geflohen sein - ein Fährtenhund habe allerdings einen der Flüchtigen wenig später auf einem Kinderspielplatz aufgespürt, hieß es weiter.