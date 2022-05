Schule in Oranienburg nach Feuer geschlossen

Do 12.05.22 | 20:34 Uhr

Nach einem Feuer auf dem Gelände einer Schule in Oranienburg (Oberhavel) ist die Einrichtung vorübergehend geschlossen worden. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung. Der Landkreis teilte am Donnerstag mit, dass die Lehnitzer Oberschule in den kommenden Tagen nicht öffnen werde, der Unterricht werde online fortgesetzt.