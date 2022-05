"Nach den ersten Fällen in Deutschland war es nicht auszuschließen, dass dies auch in Potsdam passieren kann", wurde er zitiert. Das Gesundheitsamt arbeite demnach "sehr eng" mit dem Gesundheitsministerium, den Ärzten und Laboren zusammen, "sodass alles für eine schnelle Eindämmung getan" werde, so Schubert. Dem Betroffenen wünschte Schubert eine gute Besserung.

Die Kontaktpersonen des Infizierten hat das Gesundheitsamt in Potsdam laut Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) ermittelt. Auch sie befänden sich laut Schubert derzeit in häuslicher Isolation.

Gesundheitsministerin Ursula Nonnenmacher (Grüne) zeigte sich in der Mitteilung nicht überrascht. Es sei zu erwarten gewesen, dass auch in Brandenburg Fälle von Affenpocken auftreten würden, sagte sie. Die Gesundheitsbehörden hätten eng abgestimmt gehandelt.

Affenpocken sind eine seltene, von Tieren – vermutlich vor allem Nagetieren – auf Menschen übertragbare Viruserkrankung. Übertragungen von Mensch zu Mensch sind selten, aber vor allem bei sehr engem Kontakt möglich. Seit Anfang Mai 2022 verbreitet sich das Virus erstmals in Europa von Mensch zu Mensch ohne eine epidemiologische Verbindung nach West- oder Zentralafrika.

Weltweit hat die Weltgesundheitsorganisation (WHO) das Virus in bisher in mehr als 20 Ländern ermittelt und rechnet laut einer Mitteilung an die Mitgliedsländer weiter mit steigenden Fallzahlen. Dennoch sieht die Organsiation keinen Grund für eine Alarmstimmung. "Das ist keine Krankheit, die die Öffentlichkeit besorgt machen sollte. Es handelt sich nicht um Covid", sagte die WHO-Expertin Sylvie Briand.

In Berlin sind bislang acht bestätigte Fälle einer Infektion mit dem Virus gemeldet worden.