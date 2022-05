Plädoyers im Wachmann-Prozess - "Eine wirklich angemessene Strafe für diese Gräueltaten gibt es nicht"

Mo 23.05.22 | 17:25 Uhr | Von Lisa Steger

Bild: dpa/ Fabian Sommer

Im Prozess gegen einen nun 101 Jahre alten SS-Wachmann im Konzentrationslager Sachsenhausen hatten am Montag zwei Anwälte von Überlebenden und Hinterbliebenen das Wort, die Anwälte hielten ihre Plädoyers. Von Lisa Steger

Der Brandenburger Josef S., der laut Anklage mehr als drei Jahre lang im Konzentrationslager Sachsenhausen als SS-Wachmann diente, könnte zu einer mindestens fünfjährigen Haftstrafe verurteilt werden. Das forderten am Montag zwei Nebenklagevertreter in ihren Schlussvorträgen. Der 101-Jährige muss sich seit Anfang Oktober wegen Beihilfe zu – laut Staatsanwaltschaft – 3.522 Morden verantworten. Er bestreitet weiterhin, jemals in der SS oder in einem Konzentrationslager gewesen zu sein.

Zwölf Minuten für jede Tat, für jedes Opfer

"Eine wirklich angemessene Strafe gibt es nicht", sagte in seinem PlädoyerAnwalt Thomas Walther, der elf Überlebende und Hinterbliebene vertritt. Dazu seien die Gräueltaten zu furchtbar gewesen. Walther erinnerte an Leichenberge, an die Asche der Verbrannten, die als schwarzer Schnee vom Himmel fiel, an Häftlinge, die einfach verhungert sind. Die Aufgabe eines SS-Wachmanns, so der Jurist, sei gewesen, das Morden in einem abgesicherten Bereich möglich zu machen. An den Morden mit einer Genickschussanlage, so Walther, sei die 8. Kompanie, in der der Angeklagte unter anderem diente, direkt beteiligt gewesen. Für den Angeklagten spricht in Walthers Augen nur, dass die Taten lange zurückliegen. Sein Fazit: Fünf Jahre Haft "würden dem Angeklagten die Chance geben, am Ende seines Lebens eine Denkpause zu machen." Für gewöhnlich erhalte ein wegen Beihilfe zum Mord Verurteilter schon mindestens drei Jahre Haft für ein einziges Opfer. Für Taten, wie sie hier angeklagt seien, sei der geltende Strafrahmen – drei bis 15 Jahre Haft – nicht ausgelegt, so Walther im rbb-Interview nach der Verhandlung. Eine fünf Jahre währende Strafe, räumte Walther ein, würde zwölf Minuten für jedes Menschenleben bedeuten. Anderseits hätten selbst die Offiziere an der Rampe von Auschwitz gerade einmal vier bis sechs Jahre Haft erhalten. Auch dies müsse man bedenken.

Bilanz am Ende einer Juristenkarriere

Der 79 Jahre alte Thomas Walther, früher Richter in Bayern, befasst sich seit 16 Jahren ausschließlich mit NS-Unrecht. Erst als Ermittler, dann als Opfervertreter. Er kritisierte im Plädoyer, dass die Zentralstelle zur Aufarbeitung der NS-Verbrechen in Ludwigsburg, für die er lange arbeitete, personell unzureichend ausgestattet gewesen sei. Unter anderem deshalb, so Walther, können NS-Täter vielfach erst jetzt angeklagt werden. Bei dem nun Angeklagten sieht Walter aber auch Versäumnisse in der DDR. "Ernsthaft wurde niemals gegen den Angeklagten ermittelt", so Walther in seinem Plädoyer. Das Ministerium für Staatssicherheit habe ihn zeitweise im Visier gehabt, davon jedoch habe Josef S. nichts mitbekommen. "Er konnte sein Leben ohne jede Angst vor einem Strafverfahren und vor Strafe in der DDR führen", so Walther.

Urteil nach Erwachsenenstrafrecht

Auch Anwalt Hans-Jürgen Förster, der ein Opfer medizinischer Versuche vertritt, hält fünf Jahre Haft – oder mehr - für angemessen. Sein Mandant Shimon R. wurde als Kind nach Sachsenhausen verschleppt. Ohne sein Wissen erhielt er immer wieder Hepatitis-Erreger, die ihn hätten töten können. Shimon R. wurde gegen Kriegsende auf den berüchtigten Todesmarsch geschickt und im Mai 1945 befreit. Von diesen Menschenversuchen habe der Angeklagte vermutlich nichts gewusst, so Förster. Doch habe er sich an der Schaffung lebensfeindlicher Bedingungen beteiligt, unter denen auch Shimon R. litt. Der Vorwurf der Beihilfe zu versuchtem Mord sei somit erfüllt, sagte Förster. Der Angeklagte war jung, als er seine Taten beging, aber immerhin älter als 20, somit gelte für ihn das Erwachsenenstrafrecht, argumentierte der Nebenklagevertreter in seinem Plädoyer. Josef S. hätte sich dem SS-Dienst durch ein Versetzungsgesuch entziehen können, und zwar mit "nicht unerheblicher Überlebenswahrscheinlichkeit", doch er blieb bei der SS im Lager bis zum Februar 1945, so Förster.

Verbüßung unwahrscheinlich

Für die Länge der Strafe komme es nicht darauf an, ob sie auch wirklich verbüßt wird, meinten beide Nebenklagevertreter übereinstimmend. "Das ist vollkommen unbeachtlich", sagte Thomas Walther. Auch Hans-Jürgen Förster argumentierte, dafür sei später die Staatsanwaltschaft zuständig. Bis dahin gelte: "Jede Bemessung von Freiheitsstrafe nach Jahren in Zahlen mutet geradezu absurd an angesichts des Lebensalters des Angeklagten." Förster bezweifelte, dass Josef S. überhaupt haftfähig ist. Die Strafe sei aber ein wichtiges Signal an die Überlebenden und Hinterbliebenen, daher dürfe es nicht bei der Mindeststrafe für Beihilfe zu Mord – drei Jahre Haft – bleiben.

Prozess wird im Ausland aufmerksam beobachtet

Christoph Heubner verfolgt den Prozess für das Internationale Auschwitz Komitee. Er sagte am Rande des Prozesses, den Überlebenden komme es auf die Länge der Strafe nicht an. Allein, dass das Verfahren stattfinde, helfe ihnen. Die Opfer-Familien wüssten sehr zu schätzen, dass sich das Landgericht nach so langer Zeit immer noch gründlich mit den damaligen Gräueltaten befasse. Anwalt Thomas Walther appellierte in seinem Plädoyer an den Angeklagten, doch noch zu gestehen. Darauf aber deutet derzeit nichts hin. Der Prozess wird am Dienstag mit weiteren Plädoyers fortgesetzt. Erneut haben Vertreter von Opfern das Wort. Am 1. Juni soll der Verteidiger plädieren. Am darauf folgenden 2. Juni könnte das Urteil verkündet werden.

