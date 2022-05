Scheune in Flemsdorf steht in Flammen

Ein landwirtschaftliches Gebäude in Flemsdorf (Uckermark) nahe Schwedt steht in Flammen. Die Feuerwehr teilte dem rbb am Samstagmorgen mit, eine Scheune sei in Brand geraten, die Feuerwehr sei mit über 100 Kräften im Einsatz.

Es besteht für die Umgebung eine amtliche Gefahrenmitteilung, weil sich durch den Brand starker Rauch entwickelt. Sie gilt auch für die Gemeinden Mark Landin, Pinnow, Schöneberg und Berkholz-Meyenburg.

Anwohnern wird empfohlen, Fenster und Türen geschlossen zu halten.