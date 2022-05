Neun-Euro-Ticket, Tankrabatt, Impfzertifikate - Das ändert sich im Juni

Mo 30.05.22 | 06:35 Uhr

Bild: dpa/Frank Hoermann/Pavlo Gonchar/Christoph Hardt

Mit dem Neun-Euro-Ticket kann man quer durch Deutschland fahren, Tanken wird günstiger, Corona-Impfzertifikate laufen ab und der einst bekannteste Internet-Browser der Welt verschwindet. Ein Überblick über die wichtigsten Änderungen im Juni.

Das Neun-Euro-Ticket kommt

Vom 1. Juni bis zum 31. August kann man für neun Euro im Monat mit dem Nahverkehr quer durch Deutschland fahren. Das Ticket kann in diesem Zeitraum (Juni, Juli, August) jeweils als einzelnes Monatsticket erworben werden, in Kundenzentren, an Fahrscheinautomaten oder per App.

imago images/Jochen Eckel VBB veröffentlicht Details - So soll das Neun-Euro-Ticket in Berlin und Brandenburg umgesetzt werden Für neun Euro pro Monat im Nahverkehr quer durch Deutschland: Im Juni kann es losgehen mit dem Neun-Euro-Ticket. Nach dem Bundestag hat auch der Bundesrat das Ticket abgesegnet.



Das Angebots-Ticket gilt für den Nahverkehr in ganz Deutschland, also für alle U-Bahnen, S-Bahnen, Straßenbahnen, Linienbusse, zum Teil auch für Fähren und maximal für Regionalbahnen und Regionalexpresse der Deutschen Bahn und anderer Eisenbahnunternehmen. Fernverkehrszüge wie ICE, IC und EC sind mit dem Neun-Euro-Ticket nicht nutzbar Durch das günstige Ticket rückt die Insel Sylt in den Mittelpunkt: wunderschön, weit weg, teuer. Deshalb rufen verschiedene linke Initiativen zu Reisen nach Sylt mit dem Neun-Euro-Ticket und "Chaostagen" auf der Insel auf. Der Bürgermeister der Insel, Nicolas Häckel (parteilos), sieht das nach eigenen Angaben entspannt. "Ich glaube, das wird sich noch abkühlen", sagte er in einem Interview. Er nehme nicht an, dass alle kämen, die das gerade im Netz ankündigten. Der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) hat weitgehende Informationen [vbb.de] darüber veröffentlicht, was Abonnenten und Neukunden beachten müssen, wenn sie das Aktionsangebot nutzen wollen.

Steur auf Sprit sinkt

Ab dem 1. Juni wird für drei Monate lang das Tanken günstiger. Auch diese Maßnahme ist Teil des Entlastungspakets der Bundesregierung. Im Juni, Juli und August entspricht die Energiesteuer dem europäischen Mindestsatz. Bei Benzin sinkt der Steueranteil um 29,55 Cent pro Liter - einschließlich Mehrwertsteuer um knapp 35,20 Cent. Bei Diesel gibt es ein Minus von gut 14 Cent beziehungsweise 16,7 Cent mit Mehrwertsteuer.

Aus für Internet Explorer

Der Browser Internet Explorer von Microsoft galt als erster massentauglicher Browser und für viele als Einstieg ins Internet. Mittlerweile gilt er nach 27 Jahren als veraltet und überholt. Schon seit vergangenem Jahr wird er deshalb von einer Reihe verschiedener Programme nicht mehr unterstützt. Am 15. Juni wird der Support für den Internet Explorer komplett eingestellt. Inzwischen wurde der Browser von Microsoft durch das Programm Edge ersetzt.

Antragsfristen für Corona-Hilfsmaßnahmen enden

Noch bis zum 15. Juni können Unternehmen, Freiberufler und Soloselbstständige die Überbrückungshilfe IV und die Neustarthilfe beantragen. Das Programm Neustarthilfe April bis Juni ist eine Fortsetzung der ursprünglichen Initiative, die für den Förderungszeitraum Januar bis März vorgesehen war.

Heizkostenzuschuss für Geringverdienende

Die Bundesregierung will insgesamt rund 370 Millionen Euro ausgeben, um Haushalte mit geringem Einkommen bei den stark gestiegenen Heizkosten zu entlasten. So tritt am 1. Juni ein Gesetz in Kraft, durch das 2,1 Millionen Menschen einen einmaligen Heizkostenzuschuss erhalten. Neben Wohngeldempfängern sollen auch Auszubildende und Studierende von dem entsprechenden Zuschuss profitieren.

dpa/Christoph Soeder Schutz vulnerabler Gruppen - Impfpflicht im Berliner Gesundheitswesen bislang kaum umsetzbar Seit Mitte März müssen Angestellte im Gesundheitswesen nachweisen, dass sie gegen Corona geimpft oder genesen sind. Doch die Umsetzung funktioniere kaum, heißt es in den Gesundheitsämtern, es fehlen Tausende Nachweise.



Corona-Impfzertifikate laufen ab

Ein Jahr nachdem das Ausstellen der digitalen Covid-19-Impfzertifikate begonnen hat, laufen die ersten Nachweise am 14. Juni ab. Nutzer der Apps des Robert Koch-Instituts (Corona-Warn-App, CovPass-App) erhalten mit einem Vorlauf von 28 Tagen eine Benachrichtigung, dass das Zertifikat bald nicht mehr gültig ist. Der Impfstatus bleibt dagegen erhalten, sofern der Booster-Nachweis vorliegt. Das Bundesgesundheitsministerium meldet dazu online: ""Das digitale Impfzertifikat hat aus technischen Gründen ein Ablaufdatum. Dieses richtet sich nicht nach dem Zeitpunkt der Impfung, sondern nach dem Zeitpunkt der Zertifikat-Ausstellung. Ihr Impfschutz erlischt also nicht mit dem Ablaufdatum des Zertifikats. Die ersten Impfzertifikate laufen Ende des zweiten Quartals 2022 aus. Bis dahin wird es eine einheitliche europäische Lösung geben, so dass auch nach Ablauf der Impfzertifikate eine Nutzung des digitalen Impfnachweises möglich sein wird."

Ausländische Führerscheine umschreiben

Bisher war es recht kompliziert, einen Führerschein, der nicht aus der EU oder dem Europäischen Wirtschaftsraum stammt, in Deutschland umzuschreiben. Dies soll sich ab Juni bessern: Mit einer Änderung der Fahrerlaubnis-Verordnung können Personen aus Albanien, Großbritannien, Gibraltar, Kosovo und Moldau den Führerschein ab dem 1. Juni einfacher beantragen.

Sendung: Supermarkt, 25.05.2022, 20:15 Uhr